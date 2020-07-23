22 июля 2020 года состоялось заседание Президиума КОО Федерация шахмат Краснодарского края (Протокол 34/1).

Приняты решения:

Осудить действия члена КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Брызгалин Кирилл Дмитриевич за распространение клеветы (Приложение 1) и за нарушение п.5.6 Устава КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» (Члены Организации обязаны: не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Организации).

Обратиться Президиуму в Комиссию по этике КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» для определения уровня ответственности по данному вопросу в отношении члена КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Брызгалин Кирилл Дмитриевич.

Приостановить взаимодействие КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» с Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация» в связи с тем, что руководители Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация» распространяют информацию, которая не способствует развитию вида спорта «шахматы» на территории Краснодарского края.