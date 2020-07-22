22.07.2020

Конкурс проводится ежегодно министерством образования, науки и молодежной политики, Федерацией шахмат Краснодарского края при содействии Федерации шахмат России и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Эксперты учитывали участие школьников в отборочных этапах Всероссийских соревнований "Белая ладья», прохождение курсов повышения квалификации учителями, оценили внутришкольный календарь шахматных мероприятий, в том числе проведение уроков шахмат и факультативов.

Как отметил Владимир Сметана, Президент КОО "Федерация шахмат Краснодарского края: "К сожалению, в этом году конкурс прошел в "урезанном формате" в условиях пандемии. Но работа по проекту "Шахматы в школах" на территории Краснодарского края совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края продолжается, начинаем подготовку к новому учебному году. Хочу отдельно выразить благодарность нашему партнеру – Благотворительному Фонду Елены и Геннадия Тимченко".

В итоге первое место за лучшую организацию шахмат присуждено лицею "Морскому техническому" города Новороссийска.

Второе место у школы № 20 Темрюкского района.

Третье место заняла школа № 28 города Новороссийска.

Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками.

Напомним, на Кубани общероссийский проект «Шахматы в школу» реализуется почти в 80 % школах Кубани. В новом учебном году этот предмет будет преподаваться уже в 941 образовательной организации края.

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/na-kubani-podveli-itogi-konkursa-na-luchshuyu-organizatsiyu-prepodavaniya-shakhmat-v-shkolakh/