Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива создания праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была основана 20 июля 1924 года в Париже.

ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран — на сегодняшний день её членами являются 191 национальная федерация. Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и знаний.

В полномочиях ФИДЕ устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.

Праздник отмечается в 178 странах. Традиция празднования заложена ЮНЕСКО. В этот день под эгидой Всемирной шахматной федерации проводятся всевозможные тематические мероприятия и соревнования. Сеансы одновременной игры в шахматы проходят даже в местах заключения.

Кстати, название игры происходит из персидского языка: шах мат — властитель умер. Родина шахмат - Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в 9-10 веках.

Уроки по шахматам в Краснодарском крае существуют с ноября 2016 года — с тех пор, как в регионе была запущена программа «Шахматы в школах». Соревнуются здесь дети с четырех лет. Уже есть результаты самого высокого уровня: в 2019 году сочинец Артем Лебедев стал чемпионом мира в возрасте до восьми лет. Турнир прошел в китайском городе Вэйфан.

«Первый тур прошел неудачно, на втором я сделал ничью, четвертый проиграл, пятый — снова была ничья. Потом я собрался. Мы еще каждый вечер играли с мальчиками из нашей сборной в футбол, отвлекались от турнира, а потом с новыми силами шли туда», — поделился воспоминаниями чемпион мира по шахматам среди юниоров Артем Лебедев.

Набирают популярность на Кубани и региональные чемпионаты по шахматам. Там за одной доской можно увидеть матчи поколений: внуки играют против своих дедушек, дети — против родителей. Некоторые приходят на соревнования с личными досками.

Для Владимира Семина собственная доска — это не прихоть, а необходимость: инвентарь специальный, для слабовидящих. С ним шахматист на время забывает о недуге. В шахматы Семин играет более 50 лет.

«У меня фигуры отличаются и цвет клеток тоже можно определить на ощупь. У нас есть шахматисты, которые вообще не видят. Они играют только на ощупь», — рассказал участник чемпионата Краснодарского края по шахматам Владимир Семин.

Краснодарский край уже много лет считается одним из ведущих центров развития шахмат в стране. Кубань стала известна во всем мире благодаря имени гроссмейстера Владимира Крамника из Туапсе, первого чемпиона Европы Павла Трегубова из Краснодара.

Сейчас на Кубани краевая федерация шахмат имеет отделения в 40 из 44 районов. В ближайшее время в 1,3 тыс. школах появятся шахматные уроки.

Источник: Спорт в Краснодаре 20.07.2020 13:42