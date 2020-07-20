 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 47 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

На Кубани отметят Международный день шахмат

Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива создания праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была основана 20 июля 1924 года в Париже.

ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран — на сегодняшний день её членами являются 191 национальная федерация. Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и знаний.

В полномочиях ФИДЕ устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.

Праздник отмечается в 178 странах. Традиция празднования заложена ЮНЕСКО. В этот день под эгидой Всемирной шахматной федерации проводятся всевозможные тематические мероприятия и соревнования. Сеансы одновременной игры в шахматы проходят даже в местах заключения.

Кстати, название игры происходит из персидского языка: шах мат — властитель умер. Родина шахмат - Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в 9-10 веках.

Уроки по шахматам в Краснодарском крае существуют с ноября 2016 года — с тех пор, как в регионе была запущена программа «Шахматы в школах». Соревнуются здесь дети с четырех лет. Уже есть результаты самого высокого уровня: в 2019 году сочинец Артем Лебедев стал чемпионом мира в возрасте до восьми лет. Турнир прошел в китайском городе Вэйфан.

«Первый тур прошел неудачно, на втором я сделал ничью, четвертый проиграл, пятый — снова была ничья. Потом я собрался. Мы еще каждый вечер играли с мальчиками из нашей сборной в футбол, отвлекались от турнира, а потом с новыми силами шли туда», — поделился воспоминаниями чемпион мира по шахматам среди юниоров Артем Лебедев.

Набирают популярность на Кубани и региональные чемпионаты по шахматам. Там за одной доской можно увидеть матчи поколений: внуки играют против своих дедушек, дети — против родителей. Некоторые приходят на соревнования с личными досками.

Для Владимира Семина собственная доска — это не прихоть, а необходимость: инвентарь специальный, для слабовидящих. С ним шахматист на время забывает о недуге. В шахматы Семин играет более 50 лет.

«У меня фигуры отличаются и цвет клеток тоже можно определить на ощупь. У нас есть шахматисты, которые вообще не видят. Они играют только на ощупь», — рассказал участник чемпионата Краснодарского края по шахматам Владимир Семин.

Краснодарский край уже много лет считается одним из ведущих центров развития шахмат в стране. Кубань стала известна во всем мире благодаря имени гроссмейстера Владимира Крамника из Туапсе, первого чемпиона Европы Павла Трегубова из Краснодара.

Сейчас на Кубани краевая федерация шахмат имеет отделения в 40 из 44 районов. В ближайшее время в 1,3 тыс. школах появятся шахматные уроки.

Источник: Спорт в Краснодаре 20.07.2020 13:42

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master