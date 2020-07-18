По итогам Конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в школе в Краснодарском крае в 2019-2020 году победителями стали:
1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей "Морской технический" муниципального образования город Новороссийск(1772 балла)
2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 муниципального образования Темрюкский район(1006 баллов)
3 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 муниципального образования город Новороссийск (744 балла)
Образовательные учреждения награждены ноутбуками, шахматными досками, методическими материалами, а педагоги - денежными премиями.
Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших достижений в шахматной игре!
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края