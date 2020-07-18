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Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

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Победители конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края в 2019-2020 учебном году

По итогам Конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в школе в Краснодарском крае в 2019-2020 году победителями стали:

1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей "Морской технический" муниципального образования город Новороссийск(1772 балла) 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 муниципального образования Темрюкский район(1006 баллов) 

 

3 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 муниципального образования город Новороссийск (744 балла)

 

Образовательные учреждения награждены ноутбуками, шахматными досками, методическими материалами, а педагоги - денежными премиями.

Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших достижений в шахматной игре!

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

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