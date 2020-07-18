По итогам Конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в школе в Краснодарском крае в 2019-2020 году победителями стали:

1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей "Морской технический" муниципального образования город Новороссийск(1772 балла)

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 муниципального образования Темрюкский район(1006 баллов)

3 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 муниципального образования город Новороссийск (744 балла)

Образовательные учреждения награждены ноутбуками, шахматными досками, методическими материалами, а педагоги - денежными премиями.

Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших достижений в шахматной игре!

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края