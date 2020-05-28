С 01 по 05 июня 2020 года на нашем портале пройдет “КОМАНДНЫЙ КУБОК”, финал этого Кубка будет проводиться с видеонаблюдением.

Для участия в турнире мы установили взносы, которые полностью пойдут на призы для победителей.

Турниры с видео-контролем решают главную проблему дистанционных шахматных турниров - проблему нечестных игроков. Так что мы будем очень рады участию ваших школьников в этом турнире и наградим победителей ценными призами.

Для участия в отборочном турнире войдите в раздел “Турниры” → “Лично-командные”, найдите “КОМАНДНЫЙ КУБОК (ваш год рождения)” и согласно расписанию запишитесь в тот турнир кубка, в котором вы планируете сыграть (нажав кнопку “Записаться”).

Соревнование проводится в двух возрастных группах:

- 2011 года рождения и моложе

- 2010-2008 года рождения.

Общий гарантированный призовой фонд независимо от числа участников – 30 000 рублей.

В каждой возрастной группе гарантированный призовой фонд составляет 15 000 рублей, который выдается капитанам команды сертификатами на покупку любых шахматных товаров в Интернет-магазине www.ChessBuy.ru для распределения капитаном между участниками команды.

Для участия школьника в турнире родители должны оплатить турнирный взнос 100 рублей. Турнирный взнос дает право участвовать в отборочном лично-командном турнире и в финальном командном турнире в случае выхода в него команды школьника и его включения в команду представителем (капитаном) команды.

Оплатить турнирный взнос можно на карту сбербанка: Кирилл Сергеевич Букарев 5469 3800 7606 6298.

В примечании к переводу обязательно напишите логин участника на шахматнаяпланета.рф, например: “Иванов_Иван”

Соревнование в каждой возрастной группе состоит из отборочного лично-командного турнира и финального командного турнира для 8 команд-финалистов. Финальные командные турниры проходят с видео-контролем. Отборочный турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров с применением жеребьевочной программы портала "Шахматная планета".

Финальный командный турнир проводится по круговой системе в 7 туров с применением жеребьевочной программы портала "Шахматная планета".

Все турниры проводятся с контролем времени 7 минут каждому участнику на одну партию с добавлением 3 секунды за каждый сделанный ход.

Расписание лично-командных отборочных турниров:

- для школьников 2011 года рождения и моложе – 01 июня в 15.00 по московскому времени

- для школьников 2010-2008 года рождения – 02 июня в 15.00 по московскому времени

В отборочном лично-командном турнире каждый участник играет сам за себя и командный результат определяется как сумма результатов трех лучших участников от каждой команды независимо от количества участников. Игроки одной команды могут играть друг с другом.

Финальные командные турниры:

- для школьников 2011 года рождения и моложе – 04 июня в 15.00 по московскому времени.

- для школьников 2010-2008 года рождения – 05 июня в 15.00 по московскому времени.

В финальном турнире за команду играют три участника соответствующего возраста независимо от пола. Команды-финалисты с распределением по доскам записывает в турнир Капитан команды.

Регламент турнира доступен по ссылке:

https://chessonline.ru/doc/КОМАНДНЫЙ_КУБОК_01-06_июня.pdf

Шахматная Планета