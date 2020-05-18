С 18 по 24 мая знаменитые шахматисты, педагоги Образовательного центра «Сириус», проведут открытые онлайн-занятия Школы шахмат Владимира Крамника в YouTube.

Курс состоит из 19 уроков, и первые начнутся уже в понедельник в 17.00. Занятия будут полезны как новичкам, так и профессионалам. Любители шахмат получат углубленные знания по разным темам, а воспитанники профильных спортшкол смогут продолжить свое обучение, не выходя из дома.

Вместе с признанными мастерами вы разберете популярные дебюты (начальная стадия шахматной партии) – Сицилианскую защиту и Лондонскую систему, научитесь решать проблему размена, изучите эндшпили и узнаете, как избежать цейтнота. Особое внимание на лекциях авторы уделят классической школе и ее представителям, а также последнему матчу первенства мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов Фабиано Каруаном.

Авторы видеоуроков – известные шахматисты, с 2016 года обучающие в «Сириусе» талантливых школьников по программе «Шахматы»:

Михаил Шерешевский, международный мастер, заслуженный тренер Белоруссии, мастер спорта СССР по шахматам. Автор книг по шахматной теории эндшпиля, переведенных на многие языки («Стратегия эндшпиля», «Контуры эндшпиля», «Моя методика» и «С молодежью – в эндшпиль». Старший тренер Школы шахмат Владимира Крамника.

Константин Сакаев, международный гроссмейстер, двукратный победитель Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной команды России (1998, 2000), чемпион России (1999), автор книг по теории дебютов («Славянская защита», «Защита Грюнфельда», «Русская партия» и другие).

Владимир Беликов, международный гроссмейстер, многолетний тренер 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника.

Сегодня Школу откроет обращение Владимира Крамника – международного гроссмейстера, 14-го «классического» чемпиона мира по шахматам, обладателя Кубка мира, трехкратного победителя Всемирных шахматных олимпиад в составе сборной России, заслуженного мастера спорта России. Владимир Борисович дважды становился обладателем Шахматного Оскара, который вручается лучшему шахматисту по итогам года. Также чемпион является руководителем программы «Шахматы» в «Сириусе».

СИРИУС образовательный центр https://sochisirius.ru/news/3627