Случаи заражения зарегистрировали во всех муниципалитетах региона

14:14, 10.05.2020

Режим карантина в Краснодарском крае продлили до 23 мая. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, такое решение было принято совместно с главврачами клиник и Роспотребнадзором. Карантин продлили до 23 мая в связи с тем, что коронавирус продолжает распространяться. Кондратьев напомнил, что число заболевших на Кубани достигло уже 1929 человек. Губернатор подчеркнул, что случаи заражения зарегистрировали во всех муниципалитетах региона.

– Поэтому расслабляться нельзя, как и нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты, – заключил Кондратьев.

https://sochistream.ru/novosti/proishestviya/karantin-iz-za-koronavirusa-na-kubani-prodlili-do-23-maya-46503/