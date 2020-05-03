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Завершился открытый заочный конкурс МАУ СШ «Виктория» ст.Павловской

Завершился открытый заочный конкурс МАУ СШ «Виктория» ст.Павловской по решению шахматных задач, он проходил в 3 этапа. Тридцати двум юным шахматистам было  предложено 12 задач  на мат в 2 и 3 хода.  При подведении итогов учитывалось количество решенных задач и вариантов, быстрота выполнения. 

В старшей группе победителем стала  Дарья Богачева (67 баллов), 

второй результат у Ксении Шушанян (66 баллов), 

на третьем месте Арен Давтян (64 балла), 

в пятерку сильнейших вошли: Федор Бескопыльный (60 баллов) и Елизавета Шкуропатова (55 баллов). 

В группе первого года обучения лучший результат показали: Дмитрий Сокира и  Марк Гончаров, оба набрали по 70 баллов. Второй показатель у Дмитрия Рогач и Романа Завгороднего  (у них по 65 баллов), замкнул призовую пятерку  Артем Кутельма с третьим результатам 60 баллов. 

Призеры награждены призами и грамотами. 1 мая стартовал второй конкурс для юных спортсменов.

Информацию предоставил В. Давиденко

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