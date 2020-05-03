Завершился открытый заочный конкурс МАУ СШ «Виктория» ст.Павловской по решению шахматных задач, он проходил в 3 этапа. Тридцати двум юным шахматистам было предложено 12 задач на мат в 2 и 3 хода. При подведении итогов учитывалось количество решенных задач и вариантов, быстрота выполнения.

В старшей группе победителем стала Дарья Богачева (67 баллов),

второй результат у Ксении Шушанян (66 баллов),

на третьем месте Арен Давтян (64 балла),

в пятерку сильнейших вошли: Федор Бескопыльный (60 баллов) и Елизавета Шкуропатова (55 баллов).

В группе первого года обучения лучший результат показали: Дмитрий Сокира и Марк Гончаров, оба набрали по 70 баллов. Второй показатель у Дмитрия Рогач и Романа Завгороднего (у них по 65 баллов), замкнул призовую пятерку Артем Кутельма с третьим результатам 60 баллов.

Призеры награждены призами и грамотами. 1 мая стартовал второй конкурс для юных спортсменов.

Информацию предоставил В. Давиденко