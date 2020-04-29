 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 20 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

Крамник оценил перспективу онлайн-турниров заменить "живые" шахматы

29 апреля 2020

Гроссмейстер Владимир Крамник считает, что проведение онлайн-турниров помогают развитию шахмат, прежде всего, в период пандемии коронавируса, когда отменены большинство соревнований по другим видам спорта.  

"Шахматы - один из видов спорта, где мы можем играть онлайн, в отличие от других видов спорта. Это может помочь нуждающимся в ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Конечно, вживую играть интереснее, особенно, если это касается официальных турниров. Тем не менее, как возможность встретиться - это очень неплохой вариант, надо проводить больше турниров, в том числе онлайн. Однако, я подчеркну, что сомневаюсь в том, что онлайн-турниры полностью заменят "живые" шахматы", - сказал Крамник "Интерфаксу".

"Конечно, если подобная ситуация с пандемией повторится в будущем, в отличие от футбола или хоккея, мы можем организоваться и играть в таком формате. Интерес к онлайн-турнирам высокий, но, мы не хотим пользоваться нынешним моментом и собирать, таким образом, аудиторию", - добавил он.

"Наша задача в том, чтобы в будущем у гроссмейстеров была возможность играть, а у любителей за ними наблюдать. Сейчас так получилось, что у нас есть серьезный приток людей, которые смотрят шахматы. Мы хотим доказать, что шахматы - интересный вид спорта в конкуренции с другими видами. Наша идея состоит в долгосрочном развитии шахмат, в том числе и онлайн", - отметил Крамник.

Ранее сообщалось, что 14-й чемпион мира по шахматам 44-летний Крамник, в январе 2019 года завершивший профессиональную карьеру, выступит в мае в благотворительном онлайн-турнире "Сборная - России".

Турнир пройдет с 12 по 14 мая. В соревновании, помимо Крамника, примут участие такие известные шахматисты, как Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев.

Призовой фонд турнира будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.

https://sport--interfax-ru.turbopages.org/s/sport-interfax.ru/706672

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master