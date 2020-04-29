29 апреля 2020

Гроссмейстер Владимир Крамник считает, что проведение онлайн-турниров помогают развитию шахмат, прежде всего, в период пандемии коронавируса, когда отменены большинство соревнований по другим видам спорта.

"Шахматы - один из видов спорта, где мы можем играть онлайн, в отличие от других видов спорта. Это может помочь нуждающимся в ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Конечно, вживую играть интереснее, особенно, если это касается официальных турниров. Тем не менее, как возможность встретиться - это очень неплохой вариант, надо проводить больше турниров, в том числе онлайн. Однако, я подчеркну, что сомневаюсь в том, что онлайн-турниры полностью заменят "живые" шахматы", - сказал Крамник "Интерфаксу".

"Конечно, если подобная ситуация с пандемией повторится в будущем, в отличие от футбола или хоккея, мы можем организоваться и играть в таком формате. Интерес к онлайн-турнирам высокий, но, мы не хотим пользоваться нынешним моментом и собирать, таким образом, аудиторию", - добавил он.

"Наша задача в том, чтобы в будущем у гроссмейстеров была возможность играть, а у любителей за ними наблюдать. Сейчас так получилось, что у нас есть серьезный приток людей, которые смотрят шахматы. Мы хотим доказать, что шахматы - интересный вид спорта в конкуренции с другими видами. Наша идея состоит в долгосрочном развитии шахмат, в том числе и онлайн", - отметил Крамник.

Ранее сообщалось, что 14-й чемпион мира по шахматам 44-летний Крамник, в январе 2019 года завершивший профессиональную карьеру, выступит в мае в благотворительном онлайн-турнире "Сборная - России".

Турнир пройдет с 12 по 14 мая. В соревновании, помимо Крамника, примут участие такие известные шахматисты, как Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев.

Призовой фонд турнира будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.

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