19 марта 2020 года прошло совещание с региональными спортивными федерациями Краснодарского края.

Совещание провел министр физической культуры и спорта Краснодарского края Марков Андрей Сергеевич.

На совещании присутствовали первый заместитель министра Мясищев Сергей Александрович, начальники отделов министерства и представители аккредитованных региональных спортивных федераций.

Краевую общественную организация «Федерация шахмат Краснодарского края» представлял руководитель краснодарской зоны, Президент Федерации шахмат города Краснодара Купальян Георгий Семёнович.

На совещании обсуждались вопросы организации работы федераций по противодействию новой коронавирусной инфекции, об исполнении федерациями приказа №888 Министерства ФКиС Краснодарского края о представлении необходимой документации для формирования сборных команд по видам спорта и о своевременном представлении отчетов о деятельности федераций.

Информацию предоставил Георгий Купальян