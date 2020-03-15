 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 121 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

ЧЕМПИОНАТ ЮФО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

В Ростове-на-Дону завершился чемпионат Южного Федерального округа 2020 года по шахматам (классика) среди мужчин. Правильней было его назвать открытый чемпионат, т. к. в нём могут принимать участие и игроки, представляющие прекрасную половину человечества, и таковых было немало. Можно этот турнир назвать и открытым чемпионатом Ростовской области: из 76 участников хозяева были представлены 55 шахматистами, 11 - из Краснодарского края, 6 - из Астраханской области, 3 - из Республики Крым, 1 - из Волгоградской области.  

Не оказалось на этом важном турнире игроков из Калмыкии и Адыгеи, и причина их отсутствия совершенно не связана с нынешней эпидемиологической ситуацией... Никто никуда никого не командирует. В этом чемпионате участвует наш Илья Маковеев (2338), который в стартовом протоколе в классике стоял на пятой позиции. Рейтинг-фаворитом значился мг Артур Габриелян (2465), который нынче представляет Ростовскую область (вероятно, покинул Георгиевск, Ставропольского края). Под №2 в стартовом протоколе стоял мг Максим Луговской (2415). Любопытно, что первую шестёрку составили поровну хозяева и представители нашего края. Оба гроссмейстера, а также международный мастер Давид Закарян (№6, 2329), набрав по 7 очков из 9, составили тройку призёров:

1 место - А.Габриелян, 2 - М.Луговской, 3 - Д.Закарян.

Все они получили право участвовать в Высшей лиге чемпионата России. Группа из четырёх игроков с 6,5 очками расположилась следом за ними.

И.Маковеев занял 5 место. Его по доп. показателям обошёл известный нам по турниру в Геленджике "Кубок Виктора Самаркиди" шахматист из Ростовской обл. Павел Котенко (№4, 2357).

Илья в ходе турнира закончил 3 партии вничью, одну проиграл Д.Закрян в 4 туре и в 5 матчах добился успеха. Не думаем, что Илья остался доволен этим результатом. Так, уже в 1 туре он, играя белыми, потерял пол-очка во встрече с Матвеем Медведевым (№41, 1829) из Ростовской обл. Правда, 11-летний шахматист является чемпионом ЮФО 2019 года среди мальчиков до 13 лет. С 5 очками он занял 29 место, повысив свой международный рейтинг на 126(!) пунктов. И.Маковеев, к сожалению, после этого турнира понизил показатель Эло на 23 пункта. Желаем Илье Маковееву выступить более успешно в других дисциплинах чемпионата - рапиде и блице! Верим, что у него всё получится! Чемпион Новороссийска этого года Николай Гуцуляк (№36, 1888) с 4,5 очками остановился на 33 месте, но отобрал у И.Маковеева пол-очка.

Краснодарский юный шахматист Аркадий Шакун (№46, 1737) набрал 6 очков и расположился на 11 месте. Армавирский игрок Осман Пшмахов (№11, 2203) с теми же 6 очками оказался на 8 месте.

Шахматы г. Геленджик https://vk.com/chess_kk_ru

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master