В Ростове-на-Дону завершился чемпионат Южного Федерального округа 2020 года по шахматам (классика) среди мужчин. Правильней было его назвать открытый чемпионат, т. к. в нём могут принимать участие и игроки, представляющие прекрасную половину человечества, и таковых было немало. Можно этот турнир назвать и открытым чемпионатом Ростовской области: из 76 участников хозяева были представлены 55 шахматистами, 11 - из Краснодарского края, 6 - из Астраханской области, 3 - из Республики Крым, 1 - из Волгоградской области.

Не оказалось на этом важном турнире игроков из Калмыкии и Адыгеи, и причина их отсутствия совершенно не связана с нынешней эпидемиологической ситуацией... Никто никуда никого не командирует. В этом чемпионате участвует наш Илья Маковеев (2338), который в стартовом протоколе в классике стоял на пятой позиции. Рейтинг-фаворитом значился мг Артур Габриелян (2465), который нынче представляет Ростовскую область (вероятно, покинул Георгиевск, Ставропольского края). Под №2 в стартовом протоколе стоял мг Максим Луговской (2415). Любопытно, что первую шестёрку составили поровну хозяева и представители нашего края. Оба гроссмейстера, а также международный мастер Давид Закарян (№6, 2329), набрав по 7 очков из 9, составили тройку призёров:

1 место - А.Габриелян, 2 - М.Луговской, 3 - Д.Закарян.

Все они получили право участвовать в Высшей лиге чемпионата России. Группа из четырёх игроков с 6,5 очками расположилась следом за ними.

И.Маковеев занял 5 место. Его по доп. показателям обошёл известный нам по турниру в Геленджике "Кубок Виктора Самаркиди" шахматист из Ростовской обл. Павел Котенко (№4, 2357).

Илья в ходе турнира закончил 3 партии вничью, одну проиграл Д.Закрян в 4 туре и в 5 матчах добился успеха. Не думаем, что Илья остался доволен этим результатом. Так, уже в 1 туре он, играя белыми, потерял пол-очка во встрече с Матвеем Медведевым (№41, 1829) из Ростовской обл. Правда, 11-летний шахматист является чемпионом ЮФО 2019 года среди мальчиков до 13 лет. С 5 очками он занял 29 место, повысив свой международный рейтинг на 126(!) пунктов. И.Маковеев, к сожалению, после этого турнира понизил показатель Эло на 23 пункта. Желаем Илье Маковееву выступить более успешно в других дисциплинах чемпионата - рапиде и блице! Верим, что у него всё получится! Чемпион Новороссийска этого года Николай Гуцуляк (№36, 1888) с 4,5 очками остановился на 33 месте, но отобрал у И.Маковеева пол-очка.

Краснодарский юный шахматист Аркадий Шакун (№46, 1737) набрал 6 очков и расположился на 11 месте. Армавирский игрок Осман Пшмахов (№11, 2203) с теми же 6 очками оказался на 8 месте.

Шахматы г. Геленджик https://vk.com/chess_kk_ru