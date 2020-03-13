Спортивные соревнования по шахматам проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2020 год.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Министерства спорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований по шахматам на территории Краснодарского края и является основанием для командирования участников, представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые соревнования.

ПОЛОЖЕНИЕ:

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края