Новые сроки проведения соревнований будут объявлены дополнительно

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Федерация шахмат России сообщает о переносе детских первенств России 2020 года среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет.

Новые сроки проведения соревнований будут объявлены дополнительно. Информация о первенствах России среди юношей и девушек до 21 года будет опубликована дополнительно.

Все сделанные в адрес ФШР платежи остаются действительными. Если спортсмены или сопровождающие лица не смогут принять участие в соревнованиях, отправленные в ФШР взносы будут возвращены в полном объёме.

Также в ближайшее время будет опубликовано новое положение о проведении первенств.

Дополнительную информацию можно получить:

по e-mail: a.tkachev@ruchess.ru и/или по телефону: +7 968 732 0078 (Александр Ткачев).

Распоряжение президента ФШР А. Филатова

https://ruchess.ru/news/all/detskie_pervenstva_rossii_perenosyatsya_na_osen_2020_goda/