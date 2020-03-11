Проект" Шахматы в школах" работает уже 4-й год на территории Краснодарского края, уже есть качественные результаты в успеваемости и спортивные результаты появились" - отметил Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края

Сегодня 11 марта 2020 г. в МАОУ СОШ №1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской МО Новопокровский район прошло большое открытое мероприятие по проекту «ШАХМАТЫ В ШКОЛАХ»

На торжественной линейке присутствовали Ширшиков Николай Васильевич - вице – президент федерации шахмат Краснодарского края,

Панкратов Олег Глебович – президент шахматной федерации города Кропоткин

Степыкин Константин Викторович – начальник управления образования Новопокровского района

Савилов Дмитрий Владимирович – начальник отдела по спорту Новопокровского района.

Праздник открыли учащиеся школы:- Который век, наперекор столетьям,

Живёт и здравствует мудрейшая игра. И каждый день азартная планета,

Дыханье затаив, твердит: «Пора, В порядке боевом фигуры встали,

Трубит трубач, сигнал к атаке дан…»

Ширшиков Николай Васильевич, Вице-президент «Федерация Шахмат» Краснодарского края, Президент Армавирской городской общественной организации «Федерация Шахмат» вручил ребятам шахматные доски, наборы для игры в шахматы, шахматные часы, а также магнитную доску.Новый инвентарь будет помогать ребятам знакомиться с миром шахмат, совершенствоваться и развиваться.

Директор школы Трубчанинов Николай Алексеевич рассказал присутствующим что, течение трех лет школа участвует в реализации проекта «Шахматы в школе» в формате внеурочной деятельности». За эти годы 165 ребят, учащихся 3-5 классов, обучились игре в шахматы, многие участвуют в интеллектуальных состязаниях районного и краевого уровня и добиваются успехов.

Праздник продолжил сеанс одновременной игры, в котором приняли участие лучшие шахматисты школы.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края