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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО КЛАССИЧЕСКИМ ШАХМАТАМ

С 5 по 9 марта в доме отдыха «Туапсе» состоялся квалификационный турнир по классическим шахматам. Играли дети в двух возрастных категориях 2005-2011 год рождения и 2012-2015 год рождения.

 

В младшей группе (Турнир B) два участника из Геленджика Кондрашин Максим (3 стартовый номер) и Раковских Матвей (4-й стартовый) сходу вступили в борьбу за победу. В третьем туре Матвей одолел рейтинг-фаворита и в лидерах остались только наши двое по 3 из 3. В личной встрече победу одержал Максим , став единоличным лидером. В пятом туре все лидеры победили, а в шестом Максим уступил рейтинг-фавориту и перед последним туром сразу три участника имело по 5 из 6. Все они победили и в заключительной игре. Коэффициент поставил на первое место Раковских Матвея, второй – представитель Краснодара Барышников Артем, а третий – наш Кондрашин Максим.

 

В старшей группе (Турнир А), борьба была еще интереснее. К четвертому туру только Тищенко - Романченко из Краснодара имел 3 из 3. Морозов Савелий (Краснодар) потерял пол очка в партии с нашим Абрамовым Всеволодом, а наш Гаспар Петросян потерял пол очка во встрече с Георгием  Лозовым из Краснодара. В четвертом туре Гаспар обыграл лидера, и впереди стало трое: Гаспар, Корниюк Александр (Туапсе) и Морозов Савелий (Краснодар) . В 5 туре Гаспар продолжил путь к победе, выиграв и у Корниюка, Морозов потерял пол очка с Тищенко - Романченко  и Гаспар стал единоличным лидером. Преследователей, с отставанием в пол очка осталось трое. Абрамов Всеволод, Мустафина Юлиана (Краснодар) и Морозов Савелий. В предпоследнем туре наши ребята Сева и Гаспар играли за первым столом и в упорной борьбе не смогли выявить победителя – ничья. Но и  Мустафина с Морозовым не смогли выявить победителя – тоже ничья. В итоге Гаспар сохранил лидерство, но на пол очка отставали уже шестеро, добавились Фурманюк Олег (Краснодар), Лозовой Георгий (Краснодар) и Тищенко - Романченко Олег. Последний тур до конца держал в напряжении. Гаспар сыграл вничью с Морозовым, Фурманюк смог одолеть Мустафину, а Лозовой с Тищенко-Романченко сыграли вничью. Абрамов Всеволод одержал победу и догнал лидеров. В итоге и в  турнире А получилось троевластие. По 5,5 очков набрали сразу три участника. Коэффициент вывел Петросян Гаспара на первое место, второй – Абрамов Всеволод, третий – Фурманюк Олег из Краснодара. 

Традиционно, кроме шахмат, проходил и командный турнир шахматы плюс футбол. Наши ребята в составе: Петросян Гаспар, Абрамов Всеволод, Корниюк Александр, Черемисинов Гаспар, Бабенко Тарас, Юдин Егор выиграли все встречи в командном блице. Петросян Гаспар, Бабенко Тарас и Юдин Егор одержали по 4 победы из 4, остальные ребята также не подкачали. В итоге в шахматной части безоговорочное первое место, на втором команда ДЮСШ№7 Краснодар, третьи Академия 1 (Краснодар). В футболе уже в игре за выход в полуфинал нам досталась самая сильная команда – Академия 1 из Краснодара, но наши ребята победили 3:0. Все три гола на счету Абрамова Всеволода. В полуфинале была обыграна команда «Прорыв» - из шахматной школы «Каисса» Краснодар, со счетом 4:0. Три мяча забил Бабенко Тарас, один на счету Юдина Егора. В финале нам снова пришлось биться с Академией 1 из Краснодара. Матч закончился 2:2 и в серии пенальти наши уступили 3:4. Но в общем зачете победа досталась ребятам из Геленджика.

В младшей группе наши ребята играли в следующем составе: Раковских Матвей, Кондрашин Максим, Чекотун Никита, Ниценко Даниил, Погосов Эдуард и Фетисов Давид. В блиц наши дети играют редко, поэтому заняли только третье место. Зато отыгрались в футбол. Победа в полуфинале 3:0 над Краснодарской Академией 2, все три гола на счету Матвея Раковского. А в финале победа над Краснодарской Академией 1 4:2, все 4 гола вновь на счету Матвея Раковского. В итоге три команды получили в общем зачете "Шахматы+Футбол" одинаковое количество балов:  Краснодарская Каисса, Геленджик и Краснодарская Академия 1. Для выявления победителей пришлось играть дополнительный блиц-турнир. В решающей битве наши ребята выиграли 4-2 у Академии 1 и сыграли 3-3 с Каиссой, в то время как Академия-1 победила Каиссу 4-2. По две победы у нас заработали Раковских Матвей, Кондрашин Максим и Ниценко Даниил. И последнее, необходимое для победы очко заработал Чекотун Никита. В результате и наша младшая команда заняла первое место в командном турнире "Шахматы+Футбол! 

Молодцы ребята! Так держать! Удачи в следующих соревнованиях!

Шахматы г. Геленджик https://vk.com/chess_kk_ru

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