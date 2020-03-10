06 марта 2020 года состоялся очередной Президиум КОО "Федерация шахмат Краснодарского края"
Приняты решения:
- Принять в члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» – Кравцова Алексея Григорьевича – Президент Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат Калининского района Краснодарского края».
- Освободить Мухина Алексея Владимировича от занимаемой должности - Руководитель «Центральной шахматной зоны Краснодарского края» Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». Объявить благодарность Мухину Алексею Владимировичу за проделанную работу по развитию центральной шахматной зоны Краснодарского края. Назначить Федорова Максима Александровича - Руководитель «Центральной шахматной зоны Краснодарского края» Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».