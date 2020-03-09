ОТКРЫТЫЙ КУБОК ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ ГОРОДА КРАСНОДАРА»
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2020 ГОДА
номер-код вида спорта 0880012811R(турнир с обсчетом Российского рейтинга РШФ и присвоением разрядов)
Цели и задачи турнира:
Организация досуга юных шахматистов.
Популяризация шахмат через систему массовых соревнований по шахматам.
Повышение спортивного мастерства шахматистов.
Выявление сильнейших спортсменов среди юношей и девушек
Организатор соревнований Общественная организация «Федерация шахмат города Краснодара»
Соревнования проводятся по Правилам быстрых шахмат, действующим на момент начала соревнований, по швейцарской системе. Компьютерная жеребьёвка: программа SwissManager.
Соревнования проводятся в 7 этапов с зачислением зачётных очков за каждый этап. Каждый проводятся в течении 2-х выходных дней.
В финальный турнир - Гран-при - допускаются 16 шахматистов, принявших участие в 5 этапах и показавших в них лучший результат.
Предварительные 7 этапов проводятся в марте, апреле, мае, июне, сентябре, октябре, ноябре 2020 года. Финальный турнир - в декабре 2020 года. Место и уточнённые даты проведения соревнований публикуются на официальном сайте общественной организации «Федерация шахмат города Краснодара».
Заявки на участие вместе с копией квитанции об оплате турнирного взноса подаются на электронную почту ОО «Федерация шахмат города Краснодара» не позднее 5 (трех) дней до начала отборочного турнира.
e-mail: chesskrd@bk.ru, подробная информация на официальном сайте ФШГК: http://chesskrd.ru
ПЕРВЫЙ ЭТАП СОСТОИТСЯ 4-5 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА В в помещении спортивного комплекса «Политехник» КубГТУ по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 2
ПОЛОЖЕНИЕ-ВЫЗОВ
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края