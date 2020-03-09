ОТКРЫТЫЙ КУБОК ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ ГОРОДА КРАСНОДАРА»

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2020 ГОДА

номер-код вида спорта 0880012811R(турнир с обсчетом Российского рейтинга РШФ и присвоением разрядов)

Цели и задачи турнира:

Организация досуга юных шахматистов.

Популяризация шахмат через систему массовых соревнований по шахматам.

Повышение спортивного мастерства шахматистов.

Выявление сильнейших спортсменов среди юношей и девушек

Организатор соревнований Общественная организация «Федерация шахмат города Краснодара»

Соревнования проводятся по Правилам быстрых шахмат, действующим на момент начала соревнований, по швейцарской системе. Компьютерная жеребьёвка: программа SwissManager.

Соревнования проводятся в 7 этапов с зачислением зачётных очков за каждый этап. Каждый проводятся в течении 2-х выходных дней.

В финальный турнир - Гран-при - допускаются 16 шахматистов, принявших участие в 5 этапах и показавших в них лучший результат.

Предварительные 7 этапов проводятся в марте, апреле, мае, июне, сентябре, октябре, ноябре 2020 года. Финальный турнир - в декабре 2020 года. Место и уточнённые даты проведения соревнований публикуются на официальном сайте общественной организации «Федерация шахмат города Краснодара».

Заявки на участие вместе с копией квитанции об оплате турнирного взноса подаются на электронную почту ОО «Федерация шахмат города Краснодара» не позднее 5 (трех) дней до начала отборочного турнира.

e-mail: chesskrd@bk.ru, подробная информация на официальном сайте ФШГК: http://chesskrd.ru

ПЕРВЫЙ ЭТАП СОСТОИТСЯ 4-5 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА В в помещении спортивного комплекса «Политехник» КубГТУ по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 2

ПОЛОЖЕНИЕ-ВЫЗОВ

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края