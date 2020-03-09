Городская Шахматная Олимпиада прошла 18 февраля в 34 школе. Леонид Лукьянович Зелёный лично разрабатывает конкурсные задания и следит за проведением школьного этапа Олимпиады. В результате , в 2020 году в городском этапе приняли участие все 33 школы. И пусть в общем зачете победили школы с серьезными шахматными традициями:
1 место МТЛ
2 место 7 гимназия
3 место ТЭЛ
Но достойный уровень шахматных знаний показали также ребята из школ где шахматы стали развиваться недавно, так, например, хорошо выступила 16 школа - 15 место из 33-х,а 34 школа заняла 6 место.
Результаты участников школьных команд:
1 классы
1 место СОШ 34 – Бобров Георгий, 5 гимназия Трифунов Никита
2 место МТЛ Рубцов Михаил
3 место СОШ 30 Кадыков Матвей, СОШ 26 Дулина Любовь, ТЭЛ Ильченко Александр
2 классы
1 место МТЛ-Сурова Анастасия, СОШ 14 Малхасян Давид, СОШ 28 Ирицян Артур, СОШ 29 Сагий Марк, СОШ 40 Горбатюк Георгий.
2 место СОШ 22 Мельник Вадим, СОШ 23 Бабаян Михаил, Гимназия 5 Павлов Алексей
3 место Прокопец Артём
3 классы
1 место Гимназия 7 Балтин Давид, СОШ 40 Белянин Марк, МТЛ Любин Руслан
2 место СОШ 34 Лобова Дарья, СОШ28 Потапов Матвей, СОШ10 Бобоха Иван
3 место ТЭЛ Кононов Арсений, СОШ 17 Толмачев Сергей
4 классы
1 место СОШ 16 Молчанов Тимофей, Гимназия 6 Тумайкин Константин, Гимназия 7 Бровко Владислав, СОШ40 Аметов Арслан
2 место Гимназия 5 Ларичева Инна, Гимназия 2 Адаменко Виктория
3 место СОШ34 Сидоревич Алексей
5 классы
1 место МТЛ Гуцуляк Алиса, Гимназия 5 Глянц Марк
2 место СОШ 26 Лешуков Александр, СОШ 27 Баляев Святослав, СОШ 28 Ятченко Леонид, СОШ14 Малхасян Ерем
3 место СОШ 22 Шеремет Артемий
6 классы
1 место СОШ 28 Сейдаметлв Селим, МТЛ Хрипаченко Александр
2 место СОШ 34 Горковенко Дмитрий, Гимназия 4 Артамонов Алексей
3 место Гимназия 6 Рошаль Софья
7 классы
1 место СОШ 31 Иванов Иван, Гимназия 5 Кухтин Владислав
2 место СОШ 34 Оганесян Лев, СОШ14 Кокаля Владислав
3 место МТЛ Пожидаева Алиса
8 классы
1 место МТЛ Морарь Кирилл, СОШ34 Дубровина Дарья, СОШ 14 Андже Тамила
3 место СОШ 17 Беляев Руслан
9 классы
1 место СОШ 31 Морозова Юлия
2 место СОШ 24 Калугин Дмитрий
3 место СОШ 40 Чернов Серафим, Гимназия 5 Черемушкин Данил
10 классы
1 место Гимназия 20 Киракосян Ашот, МТЛ Литвишко Софья
2 место ТЭЛ Иващенко Егор
3 место СОШ 27 Савостад Данил
11 классы
1 место СОШ 32 Селезнёв Илья
2 место Гимназия 6 Мамошин Олег
3 место Гимназия 7 Радченко Артём, Поберий Мария
Шахматы в НОВОРОССИЙСКЕ
Информацию предоставил Наталья Сергеева Поляничко ДЮСШ "Каисса"