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Городская Шахматная Олимпиада прошла 18 февраля в 34 школе.

Городская Шахматная Олимпиада прошла 18 февраля в 34 школе. Леонид Лукьянович Зелёный лично разрабатывает конкурсные задания и следит за проведением школьного этапа Олимпиады. В результате , в 2020 году в городском этапе приняли участие все 33 школы. И пусть в общем зачете победили школы с серьезными шахматными традициями:

1 место МТЛ 

2 место 7 гимназия

3 место ТЭЛ

Но достойный уровень шахматных знаний показали также ребята из школ где шахматы стали развиваться недавно, так, например, хорошо выступила 16 школа - 15 место из 33-х,а 34 школа заняла 6 место.

Результаты участников школьных команд:

1 классы

1 место СОШ 34 – Бобров Георгий, 5 гимназия Трифунов Никита

2 место МТЛ Рубцов Михаил

3 место СОШ 30 Кадыков Матвей, СОШ 26 Дулина Любовь, ТЭЛ Ильченко Александр

2 классы

1 место МТЛ-Сурова Анастасия, СОШ 14 Малхасян Давид, СОШ 28 Ирицян Артур, СОШ 29 Сагий   Марк, СОШ 40 Горбатюк Георгий.

2 место СОШ 22 Мельник Вадим, СОШ 23 Бабаян Михаил, Гимназия 5 Павлов Алексей

3 место Прокопец Артём

3 классы

1 место Гимназия 7 Балтин Давид, СОШ 40 Белянин Марк, МТЛ Любин Руслан

2 место СОШ 34 Лобова Дарья, СОШ28 Потапов Матвей, СОШ10 Бобоха Иван

3 место ТЭЛ Кононов Арсений, СОШ 17 Толмачев Сергей

4 классы

1 место СОШ 16 Молчанов Тимофей, Гимназия 6 Тумайкин Константин, Гимназия 7 Бровко Владислав, СОШ40 Аметов Арслан

2 место Гимназия 5 Ларичева Инна, Гимназия 2 Адаменко Виктория

3 место СОШ34 Сидоревич Алексей

5 классы

1 место МТЛ Гуцуляк Алиса, Гимназия 5 Глянц Марк

2 место СОШ 26 Лешуков Александр, СОШ 27 Баляев Святослав, СОШ 28 Ятченко Леонид, СОШ14   Малхасян Ерем

3 место СОШ 22 Шеремет Артемий

6 классы

1 место СОШ 28 Сейдаметлв Селим, МТЛ Хрипаченко Александр

2 место СОШ 34 Горковенко Дмитрий, Гимназия 4 Артамонов Алексей

3 место Гимназия 6 Рошаль Софья

7 классы

1 место СОШ 31 Иванов Иван, Гимназия 5 Кухтин Владислав

2 место СОШ 34 Оганесян Лев, СОШ14 Кокаля Владислав

3 место МТЛ Пожидаева Алиса

8 классы

1 место МТЛ Морарь Кирилл, СОШ34 Дубровина Дарья, СОШ 14 Андже Тамила

3 место СОШ 17 Беляев Руслан

9 классы

1 место СОШ 31 Морозова Юлия

2 место СОШ 24 Калугин Дмитрий

3 место СОШ 40 Чернов Серафим, Гимназия 5 Черемушкин Данил

10 классы

1 место Гимназия 20 Киракосян Ашот, МТЛ Литвишко Софья

2 место ТЭЛ Иващенко Егор

3 место СОШ 27 Савостад Данил

11 классы

1 место СОШ 32 Селезнёв Илья

2 место Гимназия 6 Мамошин Олег

3 место Гимназия 7 Радченко Артём, Поберий Мария

Шахматы в НОВОРОССИЙСКЕ

Информацию предоставил Наталья Сергеева Поляничко ДЮСШ "Каисса"

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