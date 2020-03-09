1 марта завершилось Первенство МО Туапсинский район по шахматам.
В соревновании принимало участие 67 шахматистов.
Каждый ребенок в своей возрастной категории боролся за звание "Чемпиона" Туапсинского района .
Среди девочек
Чемпионками МО Туапсинский район по шахматам стали :
1 место Твердова Екатерина (категория 2013 и младше)
1 место Степаненко Ульяна (2011-2012 г. р)
1 место Кубатько София (2009-2010 г. р.)
1 место Никитина Ксения (2007-2008 г. р.)
Тренер у девочек
Грушев Василий Сергеевич
@president_chess_tuapse
Призовые места среди девочек распределились таким образом:
2 место Грушева Милана (2011-2012 г. р.) Тренер Грушев В.С.
2 место Сухоручкина Аделия (2009-2010 г. р)Тренер Грушев В.С.
3 место Казликина Анастасия (2009-2010 г. р.)
Тренер Кудряшов В. Д.(п. Новомихайловский)
Чемпионами МО Туапсинский район по шахматам среди мальчиков и юношей стали:
1 место Плужников Александр ( 2013 г. р. и младше)
Тренер Грушев В.С.
1 место Трофимов Даниил (2011-2012 г. р)
Тренер Грушев В.С.
1 место Костанян Артур (2009-2010 г. р)
Тренер Абрамян А.А. и Гайгальник В.В.
1 место Болад Владимир (2007-2008 г. р)
Тренер Грушев В.С.
1 место Корниюк Александр (2005-2006 г. р.)
Тренер Мохна Н.В.
1 место Костанян Леон (2003-2004 г.р.)
Тренер Абрамян А.А.
Призовые места среди мальчиков и юношей распределились таким образом:
2 место Новиков Евгений (2013 и младше)
Тренер Белый А. Х. (г. Сочи)
3 место Стыцук Степан (2013 и младше)
Тренер Грушев В.С.
2 место Медянников Арсений (2011-2012 г. р)
Тренер Еганов А.С.(г. Сочи)
3 место Урумян Грант (2011-2012)
Тренер Грушев В.С.
2 место Ермишев Савва (2009-2010)
Тренер Кудряшов В.Д.
3 место Новиков Андрей (2009-2010 г. р)
Тренер Белый А. Х. (г. Сочи)
2 место Дорошенко Павел (2007-2008 г. р)
Тренер Гайгальник В.В.
3 место Черноголовый Константин (2007-2008 г. р)
Тренер Кудряшов В.Д.
2 место Калошин Никита (2005-2006)
Тренер Абрамян А.А.
3 место Щербина Игорь (2005-2006)
Тренер Грушев В.С.
Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района благодарит ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ за участие в турнире Желает
НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД И КРАСИВЫХ ПАРТИЙ! ИГРАЙТЕ В УМНЫЕ ИГРЫ!
Информацию предоставил Грушев В.С.