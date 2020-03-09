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1 марта завершилось Первенство МО Туапсинский район по шахматам.

1 марта завершилось Первенство МО Туапсинский район по шахматам.

В соревновании принимало участие 67 шахматистов.

Каждый ребенок в своей возрастной категории боролся за звание "Чемпиона" Туапсинского района .

Среди девочек 

Чемпионками МО Туапсинский район по шахматам стали :

1 место Твердова Екатерина (категория 2013 и младше)

1 место Степаненко Ульяна (2011-2012 г. р)

1 место Кубатько София (2009-2010 г. р.)

1 место Никитина Ксения (2007-2008 г. р.)

Тренер у девочек

Грушев Василий Сергеевич

@president_chess_tuapse

Призовые места среди девочек распределились таким образом:

2 место Грушева Милана  (2011-2012 г. р.) Тренер Грушев В.С.

2 место Сухоручкина Аделия (2009-2010 г. р)Тренер Грушев В.С.

3 место Казликина Анастасия (2009-2010 г. р.)

Тренер Кудряшов В. Д.(п. Новомихайловский)

Чемпионами МО Туапсинский район по шахматам среди мальчиков и юношей стали:

1 место Плужников Александр ( 2013 г. р. и младше)

Тренер Грушев В.С.

1 место Трофимов Даниил (2011-2012 г. р)

Тренер Грушев В.С.

1 место Костанян Артур (2009-2010 г. р)

Тренер  Абрамян А.А. и Гайгальник В.В.

1 место Болад Владимир (2007-2008 г. р)

Тренер  Грушев В.С.

1 место Корниюк Александр (2005-2006 г. р.)

Тренер  Мохна Н.В.

1 место Костанян Леон (2003-2004 г.р.)

Тренер Абрамян А.А.

Призовые места среди мальчиков и юношей распределились таким образом:

2 место Новиков Евгений (2013 и младше)

Тренер Белый А. Х. (г. Сочи)

3 место Стыцук Степан (2013 и младше)

Тренер Грушев В.С.

2  место Медянников Арсений (2011-2012 г. р)

Тренер Еганов А.С.(г. Сочи)

3 место Урумян Грант (2011-2012)

Тренер Грушев В.С.

2 место Ермишев Савва (2009-2010)

Тренер Кудряшов В.Д.

3 место Новиков Андрей (2009-2010 г. р)

Тренер Белый А. Х. (г. Сочи)

2 место Дорошенко Павел (2007-2008 г. р)

Тренер Гайгальник В.В.

3 место Черноголовый Константин (2007-2008 г. р)

Тренер Кудряшов В.Д.

2 место Калошин Никита (2005-2006) 

Тренер Абрамян А.А.

3 место Щербина Игорь (2005-2006) 

Тренер Грушев В.С.

Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района благодарит ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ за участие в турнире Желает

НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД И КРАСИВЫХ ПАРТИЙ! ИГРАЙТЕ В УМНЫЕ ИГРЫ!

Информацию предоставил Грушев В.С.

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