07.03. 2020 г. в РДК ст. Тбилисской прошел открытый шахматный турнир посвященный Международному женскому дню 8 марта. Всего в нем приняли участие 23 шахматиста, из них 11 взрослых и 12 учащихся СОШ Тбилисского района.

И стар и млад любят эту замечательную игру.

Победители турнира среди школьников слева на право:

1 место занял учащийся 10 класса СОШ № 3 х. Северин Роут Сергей, 5,0 очков из 7.

2 место занял учащийся 2а класса СОШ № 5 ст. Тбилисской Ланг Вивиан, 5,0 очков из 7.

3 место у его старшего брата ученика 10 класса СОШ № 5 Ланг Виталия, 5,0 очков из 7.

Хорошо выступили две шестиклассницы из СОШ № 6 Панова Виктория и Кривицкая Алина, набрав в итоге по 4,0 очка.

Среди взрослых призеров турнира слева на право: 1 место- Юрин Игорь Георгиевич 2 место - Козырев Валентин Николаевич, 5,5 из 7. 3 место - Радченко Владимир Михайлович, 5,0 из 7.

Информацию предоставил Юрин Игорь Георгиевич