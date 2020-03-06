С 3 по 6 марта 2020 года в городе Краснодаре состоялось командное первенство Краснодарского края по шахматам в зачёт X спартакиады учащихся Кубани.

1 место заняла команда муниципального образования город Сочи - 11 баллов.

2 место заняла команда муниципального образования город Краснодар - 10 баллов

3 место заняла команда муниципального образования город Армавир - 7 баллов.

Распределение последующих мест и личные результаты отражены в прилагаемых таблицах.

Поздравляем участников и призёров соревнований.

https://youtu.be/0oH5apo5nD8

Информацию предоставил Георгий Купальян