С 3 по 6 марта 2020 года в городе Краснодаре состоялось командное первенство Краснодарского края по шахматам в зачёт X спартакиады учащихся Кубани.
1 место заняла команда муниципального образования город Сочи - 11 баллов.
2 место заняла команда муниципального образования город Краснодар - 10 баллов
3 место заняла команда муниципального образования город Армавир - 7 баллов.
Распределение последующих мест и личные результаты отражены в прилагаемых таблицах.
Поздравляем участников и призёров соревнований.
Информацию предоставил Георгий Купальян