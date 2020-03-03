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Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

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Проект «Шахматы в школах» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко продолжается в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году. МАОУ СОШ № 5 Г.И.ЩЕДРИНА г. Туапсе

Проект" Шахматы в школах" работает уже 4-й год на территории Краснодарского края, уже есть качественные результаты в успеваемости и спортивные результаты появились" - отметил Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края  

Сегодня на торжественной линейке учащимся МАОУ СОШ № 5 Г.И.ЩЕДРИНА  передали новый шахматный инвентарь. 

Событие состоялось в рамках реализации федеральной программы «Шахматы в школах», при поддержке Благотворительного Фонда Тимченко, Федерации шахмат Краснодарского края и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Президент Федерации шахмат Туапсинского района Василий Грушев вручил директору школы Елене Мадиковой 10 комплектов шахмат, 5 электронных часов последнего поколения и большую демонстрационную доску. Новый инвентарь будет помогать ребятам знакомиться с миром шахмат, совершенствоваться и развиваться. 

 

В праздничной линейке принял участие исполняющий обязанности главы города Туапсе Максим Кривопалов. Обращаясь к школьникам, он отметил, что наш город – родина XIV Чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника, здесь сильны шахматные традиции, активно развивается этот вид спорта и сейчас. Школьникам он пожелал удачи и успеха, настойчивости в достижения цели, ведь вполне возможно, что среди этих ребят есть будущие чемпионы.  

Благодаря успехам в шахматах своих учеников школа №5 стала участницей федеральной программы. Совсем недавно команда 5-ой школы стала победителем районного первенства «Белая ладья», а двое учеников – братья Артур и Леон Костанян – в своих возрастных категориях стали Чемпионами Туапсинского района по шахматам. Теперь ребята в составе районной сборной будут бороться за звание чемпионов Краснодарского края. Турнир состоится 20 марта, и впервые в нем будет участвовать сразу 16 Туапсинцев.

На сегодняшний день проект «Шахматы в школах» успешно реализуется в 25 школах Туапсинского района, в том числе, в шести школах города Туапсе.

Информацию предоставил Василий Грушев

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