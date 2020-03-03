АНОНС

В шахматном клубе "Ладья" ДЮСШ "Триумф" школа 12 по адресу ул. Золоторевского 6 в субботу 7 марта пройдет Весенний турнир по быстрым шахматам посвящённый празднику 8 марта. (10+5) 9 туров Группа А рейтинг 1000 - 1100) Группа Б рейтинг 1100 и выше. Регистрация с 10.30 до 10.50. Начало 1 тура в 11.00. Организационный взнос 400 рублей. Желающим принять участие предварительная обязательная регистрация на почту aleksandr_dolzhenko91@mail.ru

( для тех кто не зарегистрируется заранее, место в турнире может быть не гарантировано).

Новороссийский шахматный клуб https://vk.com/chess_kk_ru