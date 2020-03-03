29 февраля закончился Муниципальный ФИНАЛ по шахматам среди образовательных учреждений Туапсинского района "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ".
В финале сошлись 8 команд набравших наибольшее количество очков:
Гимназия № 1, СОШ № 5,
СОШ № 30, СОШ № 37
СОШ № 11, СОШ № 35
СОШ № 28, СОШ № 25
В Упорной умственной борьбе победила МАОУ СОШ № 5 .
Поздравляем с Победой!
Эта школа и будет представлять Туапсинский район на Краевых соревнованиях "Белая Ладья" в г. Армавир.
Федерация шахмат г.Туапсе и Туапсинского района желает
НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД И КРАСИВЫХ ПАРТИЙ! ИГРАЙТЕ В УМНЫЕ ИГРЫ
Информацию предоставил Грушев Василий Сергеевич