29 февраля закончился Муниципальный ФИНАЛ по шахматам среди образовательных учреждений Туапсинского района "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ".

В финале сошлись 8 команд набравших наибольшее количество очков:

Гимназия № 1, СОШ № 5,

СОШ № 30, СОШ № 37

СОШ № 11, СОШ № 35

СОШ № 28, СОШ № 25

В Упорной умственной борьбе победила МАОУ СОШ № 5 .

Поздравляем с Победой!

Эта школа и будет представлять Туапсинский район на Краевых соревнованиях "Белая Ладья" в г. Армавир.

Федерация шахмат г.Туапсе и Туапсинского района желает

НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД И КРАСИВЫХ ПАРТИЙ! ИГРАЙТЕ В УМНЫЕ ИГРЫ

Информацию предоставил Грушев Василий Сергеевич