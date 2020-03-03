Шахматный турнир X Летней Спартакиады учащихся Кубани стартовал в Краснодаре 3 марта 2020 года.
Турнир проводит Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края и КОО Федерация шахмат Краснодарского края.
В нем принимают участие команды муниципальных образований:
Краснодар, Сочи, Армавир, Новороссийск, Северский район, Успенский район, Белореченский район.
Соревнования продлятся до 6 марта.
В церемонии открытия приняли участие: Руководитель центра спортивной подготовки по игровым видам спорта Лев Слепцов, главный судья соревнований, президент федерации шахмат города Краснодара Георгий Купальян, директор ДЮСШ №7 по шахматам Фомиченко Эдуард.
Информацию предоставил Георгий Купальян