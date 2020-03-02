Соревнования по шахматам «Белая ладья» давно приобрели статус значимых. Именно с такого турнира началась карьера чемпиона мира Владимира Крамника.
Наш город славен своими спортивными достижениями,шахматисты Армавира многократные призеры и победители соревнований различного уровня.
Команда учащихся 9-й школы заняла 3 место в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья"
Состав команды: Тадевосян Левон, Аветисян Нарина, Нурахметова Амелия, Онищук Алёна.
Поздравляем наших победителей!
МАОУ СОШ №9 города Армавир https://vk.com/chess_kk_ru