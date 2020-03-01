В шахматном клубе "Ладья" ДЮСШ "Триумф" школа 12 по адресу ул. Золоторевского 6 прошло первенство г. Новороссийска по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 17 и 19 лет. Среди юношей до 19 лет победителями стали Ашот Киракосян и Иван Гаевский.

Среди юношей до 17 лет 1 место КМС Шадрин Михаил 2 место Морарь Кирилл 3 место Топорин Александр.

Среди девушек до 17 лет 1 место Николенко Анастасия 2 место Пономарёва Дарья 3 место Шевелева Мария

https://chess-results.com/tnr521896.aspx?lan=11 Поздравляем!

Новороссийский шахматный клуб https://vk.com/chess_kk_ru?w=wall-49358851_7319