В последний день зимы стартовал розыгрыш Кубка Главы муниципального образования г. Анапа.

Запланировано проведение четырех предварительных этапов, по итогам которых 10 спортсменов, набравших наибольшее количество баллов, сразятся в финале.

На 1-й этап зарегистрировались 58 шахматистов.

К финишу этапа трое участников набрали по 6 очков.

Победителем турнира по дополнительному показателю оказался Караманов Дмитрий. Особо отметим, что Дмитрий подтвердил свой высокий класс, выиграв три из трех последних официальных муниципальных соревнований.

Второе место занял Евгений Пономарев.

Третьим финишировал Арсен Стамбульян.

В женском зачете «золото» взяла Алина Шпакивская, «серебро»-Валентина Власова, «бронзу»-Эллина Непесова.

Среди ветеранов лучшим был Александр Щур.

Результаты турнира среди мальчиков:

1. Чалый Степан

2. Власов Тихон

3. Аветисян Роберт

В призах оказались также занявшие 4-6 места Догодаев Сергей, Хрулев Эрик и Шаповалов Виктор.

Из девочек первой к финишу пришла Екатерина Евпак, опередившая обладательницу второго места Ирму Миронову и, занявшую третье место, Дарью Мельникову.

Специальным призом отмечен самый юный из участников - восьмилетний Коротаев Николай.

Высокий уровень проведения соревнования обеспечили директор турнира Васильев Сергей Вячеславович, главный судья Демурин Евгений Борисович и главный секретарь Унжакова Ирина Иосифовна.

Итоги турнира будут направлены на обсчет российского рейтинга шахматистов, принявших в нём участие.

Шахматная АНАПА https://vk.com/chess_kk_ru?w=wall-49358851_7320