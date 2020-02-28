28.02.2020 года в МБОУ гимназии №5 имени ДЕВЯТИ ГЕРОЕВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ г. Усть-Лабинска прошло большое открытое мероприятие по проекту «ШАХМАТЫ В ШКОЛАХ»

"Проект" Шахматы в школах" работает уже 4-й год на территории Краснодарского края, уже есть качественные результаты в успеваемости и спортивные результаты появились" - отметил Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края

В качестве гостей на мероприятии присутствовали:

Ширшиков Николай Васильевич, Вице-президент «Федерация шахмат» Краснодарского края, Президент Армавирской городской общественной организации «Федерация Шахмат».

Панкратов Олег Глебович, Президент «Федерация шахмат» МОО Кавказского района Краснодарского края;

Каспарян Андрей Вирабович, Президент МОО «Федерация шахмат» Усть-Лабинского района Краснодарского края;

Поляков Юрий Анатольевич, заместитель начальника управления образованием администрации Усть-Лабинский район;

Мозговой Владимир Эдуардович, заместитель начальника по физической культуре и спорту администрации Усть-Лабинский район;

Представители СМИ. Общественно-политическая газета Усть-Лабинского района Краснодарского края "Сельская новь" главный редактор Гостева Виктория Николаевна;

Учащиеся 4-х классов гимназии, родители, педагоги, гости.

Открыла мероприятие директор Наталья Владимировна Копнинова, которая рассказала о том, как в гимназии внедрялся и сейчас реализуется проект «Шахматы в школах».

Учащиеся гимназии 4 б класса под руководством своего классного руководителя Натальи Александровны Панкратовой, призера Всероссийского конкурса «Лучший учитель шахмат -2019», показали музыкально-театрализованную постановку «Шахматная страна».

Турнир по быстрым шахматам желающие ученики 4-х классов сыграли с Панкратовым Олегом Глебовичем, Президентом «Федерация Шахмат» МОО Кавказского района Краснодарского края и между собой.

Ширшиков Николай Васильевич, Вице-президент «Федерация Шахмат» Краснодарского края, Президент Армавирской городской общественной организации «Федерация Шахмат» вручил ребятам шахматные доски, наборы для игры в шахматы, шахматные часы, а также магнитную доску. Все подарки, безусловно, помогут ребятам оттачивать свое мастерство в игре, а также мотивировать многих для того, чтобы научиться играть в столь увлекательную игру.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края