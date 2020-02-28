"Проект" Шахматы в школах" работает уже 4-й год на территории Краснодарского края, уже есть качественные результаты в успеваемости и спортивные результаты появились" - отметил Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края

27 февраля в г.Горячий Ключ в МБОУ СОШ № 2 прошло торжественное мероприятие в рамках проекта "Шахматы в школах". Активное участие в подготовке этого мероприятия принимали: заместитель по учебно-воспитательной работе Ольга Евгеньевна Донченко, педагог кружка "Шахматы" Семикина Вера Борисовна, ученики школы. В школе обучаются 1328 человек под руководством директора Тэрговича Михаила Людвиговича.

Руководитель Черноморской шахматной зоны Федерации шахмат Краснодарского края Грушев Василий Сергеевич провёл мастер класс по шахматам для ребят школы, дал "сеанс одновременной игры" на 20 досках и вручил новый шахматный инвентарь.

Благодаря активной и продуктивной работе президента Федерации шахмат Краснодарского края Сметана Владимира Васильевича, Краснодарский край по программе "Шахматы в школах" занимает лидирующую позицию в РФ.

Молодая развивающаяся Федерация шахмат МО г. Горячий Ключ в лице президента Аллахвердова Давида Аркадьевича активно развивает и популяризирует вид спорта шахматы в родном городе.

Информацию предоставила Грушева Юлия

Рейтинг-администратор Черноморской шахматной зоны Краснодарского края