"Проект" Шахматы в школах" работает уже 4-й год на территории Краснодарского края, уже есть качественные результаты в успеваемости и спортивные результаты появились."- отметил Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края.

27 февраля 2020 года в МБОУ СОШ №1 г. Приморско - Ахтарск, прошло праздничное мероприятие.

Вице-президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Мальченко Алексей совместно с представителем Управления образования Приморско - Ахтарского района Платоновой Надеждой посетили СОШ №1 г. Приморско - Ахтарска и вручили шахматный инвентарь

Сеанс одновременной игры, провел Вице-президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Мальченко Алексей

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края