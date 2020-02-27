"Проект" Шахматы в школах" работает уже 4-й год на территории Краснодарского края, уже есть качественные результаты в успеваемости и спортивные результаты появились."- отметил Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края.

27 февраля 2020 года в МАОУ-СОШ №25, прошло праздничное мероприятие, в котором приняли участие:

Вице-президент КОО "Федерация шахмат Краснодарского края", президент Армавирской городской общественной организации шахматная федерация Ширшиков Николай Васильевич

Начальник управления образования муниципального образования город Армавир-Ткачева Людмила Юрьевна

Главный специалист управления образования муниципального образования город Армавир - Кузьменко Юлия Нерсесовна

Специалист отдела физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир – Боршулак Лилия Петровна

Вице-президента КОО "Федерация шахмат Краснодарского края", президент Армавирской городской общественной организации шахматная федерация Ширшиков Никола Васильевич передал школе шахматный инвентарь.

После приветственной речи директора СОШ №25 Колодезновой Ольги Ивановны, Николай Васильевич показал мастер-класс и провел Сеанс одновременной игры.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края