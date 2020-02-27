"Проект" Шахматы в школах" работает уже 4-й год на территории Краснодарского края, уже есть качественные результаты в успеваемости и спортивные результаты появились."- отметил Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края

Вице-президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Мальченко Алексей совместно с представителем Управления образования Щербиновского района Соломаха Натальей посетили СОШ №8 имени П.И.Кочерга МО Щербиновский район с. Николаевка в торжественной обстановке вручили шахматный инвентарь.

Сеанс одновременной игры, провел Вице-президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Мальченко Алексей

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края