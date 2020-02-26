"Проект" Шахматы в школах" работает уже 4-й год на территории Краснодарского края, уже есть качественные результаты в успеваемости и спортивные результаты появились." - отметил Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края

Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края" при поддержке министерства образования, науки и молодёжной политики 26 февраля 2020 года провела торжественное вручение шахматного инвентаря для учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №1. города Апшеронска.

В торжественном мероприятии приняли участие: вице-президент Федерации шахмат Краснодарского края Николай Васильевич Ширшиков, президент Федерации шахмат Апшеронского района Наталья Викторовна Гулько, специалист управления образования муниципального образования Апшеронского района Анна Владимировна Понамарёва, ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту Апшеронского района Светлана Валентиновна Скрицкая.

Во время церемонии вручения шахматного инвентаря учащиеся лицея в очень интересной форме рассказали об истории возникновения шахмат, об особенностях армии Древней Индии, об обычаях, костюмах, культуре Индии. Повторили названия шахматных фигур, правила передвижения их, умение правильно расставлять шахматные фигуры на доске.

Уже три года лицей является участником проекта "Шахматы в школе". Учащиеся с 1 по 10 классы участвуют в нём.

-Задача школы, - сказала заместитель директора лицея Наталья Лытня,- развивать интерес к игре в шахматы. А эта игра способствует развитию логического и образного мышления детей, внимания, памяти, воображения. И, конечно же, воспитывает любознательность, интеллектуальную активность, интерес и уважение к другой культуре, играя, возникают между ребятами дружеские, доброжелательные отношения.

Ширшиков Николай Васильевич провёл сеанс одновременной игры в шахматы с юными шахматистами лицея.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края