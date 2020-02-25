25 февраля 2020 года состоялся Президиум МОО "Федерация шахмат города Туапсе и Туапсинского района".

Приняты решения:

1. Президиум МОО "Федерация шахмат города Туапсе и Туапсинского района" осуждает непозволительное обращение Надырханова С.С. в адрес Президента КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» - Сметана В.В.

2. Приостановить взаимодействие с Надырхановым С.С. и ФГАУ «ДОМ ОТДЫХА «ТУАПСЕ» до вынесения решения Комиссией по этике при КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».

3. Довести позицию Президиума МОО "Федерация шахмат города Туапсе и Туапсинского района" до Президента Федерации шахмат России и Министра физической культуры и спорта Краснодарского края.