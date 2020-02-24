Очередной этап «гран- при 2020» Павловского района по быстрым шахматам был посвящен Дню Защитника Отечества. В турнире, проводившемся по швейцарской системе в 9 туров, приняли участие 19 шахматистов в т.ч. 6 из соседнего Крыловского района. Б.Натальный также как и в январе стал победителем этапа, он набрал 8 очков из 9 возможных и упрочил лидерство в общем зачете имея максимальные 40 баллов. М. Понужаев занял второе место – 7,5 очка, на третьей ступени пьедестала Д.Кашкаха – 6,5 очка.

В шестерку сильнейших с одинаковым результатом – 6 очков, вошли: А.Гуков, В.Касатонов и В.Патрушев (Крыловской р-н).

У ветеранов лучший результат показали: В.Давиденко, С.Шушанян по 5 очков и В.Подлозный 4,5 очка.

Среди юношей сильнейшим стал Е.Бескопыльный у него в активе 4,5 очка.

Информацию предоставил В.Давиденко