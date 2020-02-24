Победили Владислав Тюнин и Валентина Онищук
В городе Армавире завершилось первенство Южного Федерального округа по быстрым шахматам среди сеньоров. В турнире приняло участие 24 человека из 5 регионов (Республика Адыгея, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область,Ростовская область. Первое место занял кмс Владислав Тюнин (Краснодарский край), 2 место - кмс Юрий Поляков(Краснодарский край) и 3-е место кмс Камиль Ахмеджанов (Астраханская область).Первое место среди сеньорин заняла Валентина Онищук 1 разряд (Краснодарский край).
Информация Николая Ширшикова
https://ruchess.ru/news/all/podvedeny_itogi_chempionata_yufo_sredi_veteranov_po_rapidu/