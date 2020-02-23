Публикуем проект положения Кубка города Сочи по быстрым шахматам. В ближайшее время появится официальный вариант положения.
СГФСОО "Шахматная Федерация" https://vk.com/sochichessfed
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"
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Публикуем проект положения Кубка города Сочи по быстрым шахматам. В ближайшее время появится официальный вариант положения.
СГФСОО "Шахматная Федерация" https://vk.com/sochichessfed