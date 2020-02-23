Под таким названием в шахматном центре "NVS" проходит турнир, на который собрались 18 участников, решившие таким образом отметить День защитника Отечества.

Рейтинг-фаворитом турнира является наш гость из Хабаровска Александр Милюков (межд. р. 1887). Он, как и Вячеслав Третяк (б/р) из с. Дивноморское, впервые играет в Геленджике.

Прибыл на турнир и житель с. Архипо-Осиповка Владимир Залужный (1780). Первый тур, в котором первые 9 игроков из стартового протокола встречаются с игроками из нижней "девятки", прошёл спокойно, без неожиданностей.

После второго тура игроков не понесших потери, осталось пятеро: А. Милюков, Григорий Любавский (1816), В. Залужный, Борис Тевяшев (1738) и Геннадий Карпунин (1311) добились победы встречаясь соответственно с Вадимом Жериховым (1411), Петром Ативановым (1557), Вадимом Янбаевым (1327), Никитой Нижельским (1349) и Максимом Черемисиновым (1294). В 3 туре центральным матчем стала встреча экс-чемпиона Геленджика, старейшего участника турнира Б. Тевяшева с А. Милюковым. Эту встречу выиграл геленджичанин.

Приятным сюрпризом явилась победа В. Жерихова над В. Залужным. П. Ативанов добился победы в матче с самым юным участником турнира Максимом Кондрашиным (1257).

Перед четвёртым туром в турнире "двоевластие": по 3 очка в активе у ветеранов - Г. Любавского и Б. Тевяшева. В следующем туре они сразились между собой и этот поединок выявил единоличного лидера: им стал 81-летний Борис Дмитриевич Тевяшев.

В 4 туре была зафиксирована первая ничья, - так закончился матч между А. Милюковым и Н. Нижельским. Перед 5 туром за лидеров, отставая на 1 очко, идут Г. Любавский, В. Залужный, П. Ативанов и В. Жерихов. Ещё на пол-очка меньше у А. Милюкова и Н. Нижельского.

Завтра состоятся 5 туров, в которых ожидается интересная, острая борьба на всех досках.

Шахматы г. Геленджик https://vk.com/chess_kk_ru?w=wall-49358851_7250