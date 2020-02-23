В честь 23 февраля в Ейске в шахматном клубе "Блиц" прошёл детский праздничный турнир по быстрым шахматам. В турнире приняли участие молодые шахматисты из Ейска, Ростова и Щербиновского района.

После 7 туров в общем зачёте 1 место уверенно занял перворазрядник и рейтинг-фаворит турнира Болдырев Глеб (г. Ростов-на-Дону)

2 место завоевал Кобелев Андрей (ст. Старощербиновская)

3 место - Бескорсов Николай (г. Ейск).

Награждение проводилось в каждой возрастной категории и все участники получили подарки.

Щербиновский район представляли Кобелев Андрей, Ежов Алексей, Кимлач Глеб, Шамало Алексей.

Информацию предоставил Мальченко Алексей Николаевич