22 февраля завершилось Первенство города среди мальчиков и девочек до 9,11 и 13 лет. В соревнованиях приняло участие более 100 юных шахматистов!

Среди девочек до 9 лет (2013 г.р. и младше) 1 место Патковская Мирослава (ДТДМ), 2. Балабась Александра (ДЮСШ "Триумф"), 3. Сягайло Алена (ДТДМ);

Мальчики до 9 лет 1 место Огнев Лев (Д.сад 10), 2.Бажин Радомир (ДТДМ), 3. Семенец Егор (Д.сад 44);

Девочки до 11 лет (2011-2012 г.р.) 1. Сурова Анастасия (ДЮСШ "Триумф"), 2. Урбан Кира (ДТДМ), 3. Курочкина Ксения (ДТДМ);

Мальчики до 11 лет 1. Закатей Леонид (ДЮСШ "Триумф"), 2. Заворотинский Богдан (ДТДМ), 3. Дементьев Роман (ДЮСШ "Каисса");

Девочки до 13 лет (2009-2010 г.р.) 1. Настаева Александра (ЦДТ), 2.Бевзенко Анастасия (ДЮСШ "Каисса"), 3.Зубрицкая Валерия (ДЮСШ "Каисса");

Мальчики до 13 лет 1.Богдан Давид (ДТДМ), 2. Бондарев Руслан (ДЮСШ "Каисса"), 3.Бережной Иван (ДЮСШ "Каисса"). Поздравляем!

Информация о турнире - http://chess-results.com/tnr514930.aspx?lan=11&ar..

При подведении итогов соревнований ОО "шахматная федерация города Новороссийска" поблагодарила за оказанную помощь по приобретению наградной продукции Бурова Владимира Александровича!

Фото Игоря Белослюдцева - https://vk.com/album-61834587_269483761

Информацию предоставил Бондаренко Е.М.