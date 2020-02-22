Чемпионом стал Николай Пушков

В Армавире завершилось первенство Южного федерального округа среди ветеранов. В турнире приняли участие 26 человек из пяти регионов - Астраханская, Ростовской областей, республик Адыгея, Крым и Краснодарского края.

Первое место занял гроссмейстер из Ростовской области Николай Пушков. Вторым стал кмс Владимир Кирюшин, третьим - кмс Владислав Тюнин (оба - Краснодарский край).

Среди женщин первенствовала участница из Ростовской области Людмила Левчук.

Информацию предоставил Николай Ширшиков