20 февраля 2020 года состоялось заседание Президиума Армавирской городской общественной организации "Шахматная Федерация".
В рамках заседания было обсуждено письмо Надырханова С.С. в адрес руководителей Федерации шахмат России и Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
Президиум Армавирской городской общественной организации "Шахматная Федерация" единогласно принял решение:
- Осудить непозволительное обращение Надырханова С.С. в адрес Президента КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" - Сметана В.В. и довести информацию до членов КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" и шахматного сообщества Краснодарского края.
- Обратиться в Комиссию по этике при КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" с целью дать оценку данному высказыванию Надырханова С.С.
- Довести позицию Президиума АГОО "Шахматная Федерация" до Президента Федерации шахмат России и Министра физической культуры и спорта Краснодарского края.