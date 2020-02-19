Закрытие личного первенства по шахматам среди учащихся младших классов.
Призеры турнира слева на право:
3 место занял Роут Сергей Дмитриевич, 10 класс - 14,0 очков, СОШ № 3;
1 место занял Лущаков Максим Александрович, 10 класс- 15,5 очков, СОШ №15;
2 место занял Ланг Виталий Андреевич, 10 класс - 15,0 очков, СОШ №5.
Среди взрослых шахматистов в 28 раз победителем личного первенства стал Козырев Валентин Николаевич, 14,0 очков;
2 место занял Юрин Игорь Георгиевич - 11,5 очков;
3 место занял Шахбазян Мгер Гарантович - 11,5 очков;
Информацию предоставил Юрин Игорь Георгиевич