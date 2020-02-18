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АРМАВИРСКАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА ОТМЕТИЛА СВОЙ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В Городском Дворце культуры 14 февраля 2020 года Армавирская шахматная школа отметила свой 25-летний юбилей.   

Участниками праздничного мероприятия стали работники, учащиеся, родители, шахматисты города, края, представители общеобразовательных организаций города, представители администрации, гости праздника.

Почетными гостями стали: международный арбитр, мастер спорта СССР Александр Сапфиров и многократный чемпион мира и Европы Николай Пушков. 

За 25 лет шахматная школа прошла славный путь и оставила заметный след в истории города. Как отметила директор школа Ургарчева Татьяна Григорьевна для множества поколений учащихся, родителей  и тренеров-преподавателей 25 лет- это целая жизнь, состоящая из ярких мгновений и незабываемых событий. 

За  время своей работы школа добилась высоких результатов, достойных для гордости: лауреат конкурса 100 лучших школ России, призер конкурса авторских образовательных программ, призёр конкурса среди спортивных школ края по постановке спортивно-массовой работы. Ее учащиеся неоднократно становились победителями и призерами международных, российских, краевых и региональных соревнований по шахматам и шашкам.

Как отметил исполненный директор ЮФО, президент АГОО «Шахматная федерация» Николай Ширшиков: шахматная школа Армавира является сегодня одним из лучших центров изучения шахмат в крае, ЮФО.

 

Поздравить с 25-летием школу пришли поздравить почетные гости, которые произнесли свои поздравления для работников, учащихся и их родителей: главный специалист управления образования МО город Армавир Юлия Кузьменко, начальник отдела физической культуры и спорта администрации МО город Армавир Сергей Куликов.

 

Первый директор школы Валентина Онищук, руководитель аппарата Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края» Наталья Сказко, которая зачитала поздравление от президента КОО"Федерация шахмат Краснодарского края» Владимира Сметаны для всех гостей мероприятия. 

Воспитанники шахматной школы и юные артисты города из ДДЮТ, детского сада № 18, подготовили для собравшихся гостей великолепный концерт. 

Юные шахматисты и шашисты города по праву могут гордиться тем, что учатся в одной из лучших спортивных школ края.

Армавирский собеседник https://news-armavir.ru/2020/02/17/shakhmatnoe-korolevstvo

Видео  https://youtu.be/gt-OhZddG3g

 

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