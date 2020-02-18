Во Всероссийском турнире по шахматам на Кубок Российского движения школьников в региональный этапе (Краснодарский край) дружная команда МТЛ (Новороссийск) показала отличные результаты!

В младшей группе приняло участие 16 команд, наши ребята победили во всех 7 встречах и уверенно заняли 1 место! Состав команды- Морарь Дмитрий, Задорожный Иоанн, Гуцуляк Алиса, Козубова Арина.

В старшей группе, команда МТЛ (Морарь Кирилл, Степанов Иван, Литвишко Софья, Преснова Елизавета) уступили ребятам лицея 48 из города Краснодара и заняли почетное 2 место. Поздравляем!

Информацию предоставил Бондаренко Е.М.