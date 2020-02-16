15 февраля определились победители и призёры Чемпионата города Туапсе по шахматам

В клубе шахмат "Дебют" @chess_tuapse прошли финальные игры 6 и 7 туров.

Среди женщин

1 место Очеретная Елена

2 место заняла Лапик Валентина.

Среди мужчин "в упорной борьбе" в Чемпионате города Туапсе по шахматам ПОБЕДИТЕЛЕМ стал 14-летний

Корниюк Александр

2 место - Ножка Анатолий

3 место - Штопоров Юрий.

Очень радостно видеть, что Чемпионат города Туапсе по шахматам собрал несколько поколений шахматистов нашего города, которых пришли поддержать их друзья и родные. Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.

Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района благодарит спортсменов за участие в Чемпионате города Туапсе по шахматам!

Желаем Всем не останавливаться,стремится только вперёд и играть в шахматы

Благодарим тренеров ,родителей за веру и поддержку наших шахматистов!

Благодарим @molodtuapseза Чемпионат г. Туапсе .

НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД И КРАСИВЫХ ПАРТИЙ!

ИГРАЙТЕ В УМНЫЕ ИГРЫ!

Федерация Шахмат г. Туапсе и Туапсинского района

Информацию предоставил Грушев Василий Сергеевич