15 февраля определились победители и призёры Чемпионата города Туапсе по шахматам
В клубе шахмат "Дебют" @chess_tuapse прошли финальные игры 6 и 7 туров.
Среди женщин
1 место Очеретная Елена
2 место заняла Лапик Валентина.
Среди мужчин "в упорной борьбе" в Чемпионате города Туапсе по шахматам ПОБЕДИТЕЛЕМ стал 14-летний
Корниюк Александр
2 место - Ножка Анатолий
3 место - Штопоров Юрий.
Очень радостно видеть, что Чемпионат города Туапсе по шахматам собрал несколько поколений шахматистов нашего города, которых пришли поддержать их друзья и родные. Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.
Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района благодарит спортсменов за участие в Чемпионате города Туапсе по шахматам!
Желаем Всем не останавливаться,стремится только вперёд и играть в шахматы
Благодарим тренеров ,родителей за веру и поддержку наших шахматистов!
Благодарим @molodtuapseза Чемпионат г. Туапсе .
НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД И КРАСИВЫХ ПАРТИЙ!
ИГРАЙТЕ В УМНЫЕ ИГРЫ!
Федерация Шахмат г. Туапсе и Туапсинского района
Информацию предоставил Грушев Василий Сергеевич