В этом году Шахматная школа города Армавира отмечает свою юбилейную дату – 25 лет.

Для истории это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников и тренеров — это целая жизнь, сотканная из незабываемых событий, ярких впечатлений, прекрасных воспоминаний и творческих открытий.

Школа открылась в январе 1995 года. Возглавила школу Валентина Андреевна Онищук. Понадобилось немало усилий тренерского состава и их единомышленников по переустройству и капитальному ремонту помещения, прежде чем в январе 1995 года в доме 50 по улице Кирова открылось новое учреждение — Детско-юношеская шахматная школа.

В 1997 году был создан клуб для дошкольников «Белый Слоненок», открыт первый специализированный шахматный класс на базе школы № 12. Уже через 4 года в городе функционировало четыре специализированных шахматных класса.

В этом же учебном году было открыто отделение шашек, которое успешно возглавлял и вёл на протяжении долгих лет Аркадий Манвелович Багдасарян.

Школа продолжала работать. И вот уже ее выпускники стали возвращаться сюда в качестве педагогов: Елена Онищук, Сергей Лазука, Наталья Евсеева, Константин Степовой, Анастасия Портнова, Галина Зданевич, Лилия Зданевич, Игорь Хмелевской, Вадим Горькавый и др. Это дало новый виток к успешному развитию детско-юношеских шахмат и шашек на территории города и края.

В 2009 году произошла смена администрации шахматной школы. Директором шахматной школы стала молодая и перспективная выпускница АГПУ Татьяна Ургарчева. Валентина Андреевна Онищук помогала и поддерживала молодого директора во всем.

За одиннадцать лет со дня вступления в должность директора Татьяна Ургарчева сумела не растерять авторитет школы, а преумножить его многократно. Школа многого добилась под ее руководством: заняла 3-е место по организации спортивно-массовой работы в крае, стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России», призером конкурса авторских образовательных программ. Работники школы неоднократно становились призерами конкурса «Сердце отдаю детям».

За 25-летний период Шахматная школа выпустила большое количество шахматистов. Школа гордится своими спортсменами, среди которых:

Игорь Хмелевской — 3-е место в Первенстве Мира среди юношей до 20 лет (спорт слепых), 2009 г., в Стокгольме (Швеция); 1-е место в Чемпионате России по молниеносной игре среди мужчин-инвалидов, 2009 г., Смоленск;

Максим Легкоступ — чемпион в трех номинациях по виду спорта: «Шашки» в IV первенстве Европы по русским шашкам среди юношей 2010 г., Сочи;

Анна Савельева — 1-е место во Всероссийском шахматном фестивале «Кубок Черного моря» (девочки до 12 лет), Архипо-Осиповка 2009 г.;

Валерия Ткаченко — призер Первенства России, прошедшего в Костроме в 2015 году;

Осман Пшмахов — двукратный чемпион Первенства ЮФО, 2016-2017 гг.

14 февраля в 13:00 в концертном зале Городского Дворца культуры состоится торжественный концерт.

На торжественное событие приглашены глава Армавира Андрей Харченко, заместитель главы МО город Армавир Игорь Гуреев, представители ФШР, руководитель ГБУ КК «Центр развития физической культуры и спорта системы образования» Константин Гошко, президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Владимир Сметана, президент Общественной организации «Шахматная федерация города Армавира» Николай Ширшиков, начальник отдела образования МО город Армавир Людмила Ткачева, начальник отдела физкультуры и спорта МО город Армавир Сергей Куликов, директора общеобразовательных школ города Армавира, делегация города Краснодара, делегация Лабинска, делегация Курганинска, делегация Кропоткина, делегация Новокубанска, делегация Успенского района, делегация Новороссийска, а также средства массовой информации.

Приглашаем выпускников, учащихся, бывших сотрудников МБУ ДО ДЮСШШ на торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею школы.

https://news-armavir.ru/2020/02/11/shakhmatnaya-shkola-armavira-otmechaet-yubiley