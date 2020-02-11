5 февраля на базе средней общеобразовательной школы № 5 состоялся шахматный турнир «Юный шахматист» среди учеников начальных классов.В рамках акции приуроченной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Спортивная школа «Восход» совместно с администрацией МБОУ Средней школой № 5 явилось организатором данного турнира. Юные шахматисты младшим из которых едва исполнилось семь лет познают древнейшею интеллектуальную игру – шахматы.

Участники турнира были разбиты на возрастные категории.Игра началась организованно: 11 пар учащихся внимательно оценивали позиции соперников. Юные спортсмены соревновались очень достойно. Умом, терпением и настойчивостью они решали, кто же из них сильнее.

В результате подведенных итогов шахматного турнира первые места заняли Заяц Кирилл,Байдин Андрей, Ефимов Ярослав, Саратова Виктория, Аджиев Геннадий, Золотухин Тимофей, Голубев Сергей, Шнурников Сергей, Брагинцев Денис, Василькова Кристина, Вишняков Иван, победители награждены почетными грамотами.

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости и удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения шахматам помогает детям ориентироваться на плоскости , учит их запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; способствует совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность. Поэтому начинать обучение этой мудрой игре нужно как можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для детей, Подвел итог заместитель директора по спортивной работе Спортивной школы «Восход» Р. Кочергин

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