АНОНС

Приглашаем всех желающих детей 2012 г.р. и старше принять участие в 1 этапе по быстрым шахматам, который состоится 15 февраля 2020.

Общее руководство соревнованиями осуществляет АГОО «Шахматная федерация», непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья ССВК Шурдумов Х. С. (город Армавир)

сот.тел. 8 962-851-93-87, эл. адрес ZAMIR777MAI@yandex.ru

Соревнования проводится в соответствии с календарным планом спортивномассовых мероприятий на 2020 год МО город Армавир в три этапа:

1 этап («Зима 2020») - 15.02.2020

2 этап («Весна 2020») - 03.05.2020

3 этап («Осень 2020») - 26.09.2020

Положение

АГОО «Шахматная федерация»